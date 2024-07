Zu den gegen Geld in Aussicht gestellten Terminen mit der Leitung des Ministeriums teilte ein Sprecher des Bundesverkehrsministerium frontal mit: “Von der von Ihnen zitierten Präsentation von Mobil in Deutschland e. V. haben wir keine Kenntnis.” Staatssekretär Luksic wandte sich daraufhin per Brief an „Mobil in Deutschland“ und forderte Aufklärung: “Diese Vorwürfe der Käuflichkeit nehmen wir sehr ernst, da sie die Integrität der Hausleitung in Frage stellen.” Die Antwort des Vereins lässt laut Ministerium jedoch Fragen offen: “Bis zur vollständigen Aufklärung der genannten Vorwürfe hat Herr Luksic entschieden, die Schirmherrschaft ruhen zu lassen”, so ein Ministeriumssprecher am Montag gegenüber frontal