Wie in Cherson werden beinahe in jedem von der ukrainischen Armee befreiten Ort Fälle von Kindesentführungen bekannt. Tausende Kinder sollen im ersten Kriegsjahr deportiert worden sein.



Recherchen von frontal belegen, dass die internationale Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer in Russlands systematische Verschleppung ukrainischer Kinder verstrickt ist. Bilder, die der Redaktion vorliegen, zeigen, wie ukrainische Kinder in die Siedlung Tomilino in der Nähe von Moskau gebracht werden. Dort werden sie offenbar russischen Pflegeeltern übergeben. Die Siedlung Tomilino gehört seit 1990 zu den SOS Kinderdörfern.