Biden wackelt, Macron zockt – leichtes Spiel für Nationalisten?

Furcht macht sich breit unter den Demokraten – nicht nur in der gleichnamigen US-Partei, sondern im liberalen, freien Westen. Das erste TV-Duell endete für US-Präsident Joe Biden im Fiasko. Herausforderer Donald Trump bekommt auch noch juristische Schützenhilfe – seine Rückkehr an die Macht wird immer wahrscheinlicher. In Frankreich hat sich Präsident Emmanuel Macron mit der von ihm angesetzten Neuwahl verspekuliert. Ein Regierungschef von ganz rechts ist zur realen Gefahr geworden. Nationalisten und Rechtspopulisten an der Macht in Washington und Paris – ein Schrecken für Europa, für die Ukraine und für Deutschland.