Donald Trump zum zweiten: In wenigen Tagen wird der Milliardär zum 47. US-Präsidenten vereidigt. Letzte Woche gab Trump Einblicke in seine außenpolitischen Pläne: In Panama, Grönland und Kanada macht man sich auf etwas gefasst. Derweil attackiert Trumps Partner Elon Musk auf seiner Plattform X europäische Verbündete wie Großbritannien oder Deutschland. Hier mischt er sich in den Bundestagswahlkampf ein und beleidigt Bundespräsident, Kanzler und Minister. Kritik an Putin, Xi oder Nordkorea? Fehlanzeige.