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Warum lieben wir Schlager? Mit Roland Kaiser

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Warum lieben wir Schlager? Mit Roland Kaiser
  • 6
  • 2026

Was macht Schlager mit unseren Gefühlen? Leon Windscheid trifft Roland Kaiser, Isi Glück und Dr. Pop. Er zeigt, warum Melodie, Rhythmus und Sehnsucht Fans über Generationen verbinden.

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Warum lieben wir Schlager? Mit Roland Kaiser

Was macht Schlager mit unseren Gefühlen? Leon Windscheid trifft Roland Kaiser, Isi Glück und Dr. Pop. Er zeigt, warum Melodie, Rhythmus und Sehnsucht Fans über Generationen verbinden.

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Warum lieben wir Schlager?