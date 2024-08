Schulprojekt: Mord

Little Kilton, ein beschaulicher kleiner Ort in England: Einserschülerin Pippa Fitz-Amobi (Emma Myers) glaubt nicht, dass Sal Singh (Rahul Pattni) Andie Bell (India Lillie Davies) ermordet hat und will den Fall im Rahmen eines Schulprojekts endlich selbst aufklären. Pip ermittelt auf eigene Faust, um herauszufinden, was damals wirklich passiert ist. Dafür möchte sie den Bruder von Sal, Ravi (Zain Iqbal), befragen, doch das läuft nicht ganz nach Plan. Sie merkt schnell, dass ihre Ermittlungen in Little Kilton nicht überall auf Begeisterung stoßen.



Die YA-Serie "A Good Girl's Guide to Murder" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman der Autorin Holly Jackson. Die Hauptrolle wird von Emma Myers ("Wednesday") gespielt.