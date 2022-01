Agatha Christies Hjerson (2)

Seit der Ankunft Sven Hjersons auf Åland scheint es mit der winterlichen Idylle dort vorbei. Hjersons väterlicher Freund Oscar, trotz seines vorgerückten Alters ein begeisterter Surfer, findet eines Morgens einen blutverschmierten Mann am Strand – in einem quietschgelben Hühnerkostüm. Oscar eilt zurück, um Hilfe zu holen. Als er mit der Polizei wiederkehrt, ist der Schwerverletzte allerdings spurlos verschwunden. Der ermittelnde Polizist zweifelt an Oscars Verstand, umso mehr als Oscar betont, der "Hühnermann" habe etwas von einem "Geist" gefaselt.



Sven Hjerson jedoch nimmt Oscars Schilderungen ernst, zumal bald darauf ein Mordanschlag auf Oscar verübt wird. Wie konnte der "Hühnermann" so plötzlich vom Strand verschwinden, ohne Spuren zu hinterlassen? Die Suche nach einem speziellen Boot, das nahe genug an den Strand gelangen konnte, führt Hjerson und die eigens angereiste Klara Sandberg zu Harriet Åkerman. Harriet ist Hjerson wohlbekannt, vor über 20 Jahren war sie seine große Jugendliebe. Seit Kurzem ist Harriet verwitwet: Ihr Ehemann Karl Åkermann starb angeblich an den Folgen seines Krebsleidens.



Der Verdacht gegen Harriets Familie erhärtet sich, als Hjerson und Klara herausfinden, dass Karl kurz vor seinem Tod damit begonnen hat, reinen Tisch zu machen und sowohl seine eigenen Kinder als auch Harriet gegen sich aufzubringen.