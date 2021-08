Für Georg hängt viel an dem neuen Job. Er will Eva beweisen, dass er etwas aus seinem Leben macht und er kein Versager ist. Seine Chancen auf Beförderung stehen nicht schlecht, denn sein Vorgesetzter Uhlig scheint Georg gegenüber dem jüngeren Kollegen Mario zu präferieren.



Eine Kundin, Mira, wird in der "Sunshine City" von einer Bande Jugendlicher bestohlen. Als Georg den Dieb stellt, gibt der Junge vor, von ihm misshandelt zu werden. Zu allem Überfluss filmt Saschi, die als Friseurin im Einkaufscenter arbeitet, den vermeintlich brutalen Übergriff.



Aufgrund des Zwischenfalls kommt Mira um ein Haar zu spät zur Präsentation ihres eigenen Produkts vor dem Vorstand der Rückversicherung, für die sie arbeitet. Dabei ist das für sie die einmalige Gelegenheit, aus dem Schatten Richards zu treten, dem sie bislang zugearbeitet hat. Doch Richard ist für sie nicht nur beruflicher Konkurrent, sie hat auch eine Affäre mit ihm.



Saschi, die mit dem Security-Mann Mario liiert ist, fordert diesen auf, Georgs Verhalten bei seinem Vorgesetzten zu melden. Doch Mario will keinen Kollegen verpfeifen.



Währenddessen freundet sich Eva mit ihrer Nachbarin Gül an. Als Georg nach Hause kommt, muss er feststellen, dass Güls Sohn Deniz eines der Mitglieder der Jugendbande ist. Bald sieht Georg sich damit konfrontiert, dass Deniz ihn im Beisein von Eva als aggressiven Schläger diffamiert. Georg droht zu verlieren, was ihm am wichtigsten ist: die Liebe und den Respekt von Eva.



Die Serie beruht in der Grundidee auf dem Sachbuch "Die Macht der Kränkung" des Psychiaters Reinhard Haller. Jede der Hauptfiguren erfährt Kränkungen und wird auch selbst zum Kränkenden. Doch wann sitzt der Schmerz bei einem Menschen so tief, dass er sich gewaltsam Bahn brechen muss?