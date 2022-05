Gerade schien alles besser zu werden. Bei der Jobeinführung in der Fitte erklärt Mirko Charlie, wie facettenreich die Vogelwelt ist. Sein Lieblingsvogel, der Rotkardinal, kann beide Geschlechter gleichzeitig haben. Charlie ist fasziniert. Und freut sich für Kumpel Niko, dass er und Mirko ganz offenbar ein Paar sind. Jedenfalls erwischt Charlie die beiden beim Knutschen, was Niko – im Gegensatz zum offen geouteten Mirko – lieber geheim gehalten hätte.



Ein Streit mit Ronja bringt neue Wahrheiten ans Licht: Ronjas Beziehung hängt am seidenen Faden, aber Charlie ist nicht die Person, mit der Ronja darüber zu sprechen bereit ist. Daher vermag sie nicht aufzufangen, dass Charlie ihr gerade die eigene Verwirrung offenbart: Charlie ist keine Frau, aber auch kein Mann. Was bedeutet das? Mit diesen Gedanken im Kopf trifft Charlie in Fabias Wohnung auf Rowena, deren Vorwürfe Charlie jetzt erst recht nicht mehr ertragen kann. Charlie flieht in den Putzjob in der Fitte, während die Gedanken weiter kreisen und kreisen.