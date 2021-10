Lieferstatus: tot

Auch ein Anwohner, Christian Jendrik, wird als Täter in Erwägung gezogen. Interessant sind die Flecken auf dem Päckchen, das er vom Paketboten entgegengenommen hat: Es ist Blut. Gab es einen Kampf im Lieferwagen?



Lysanne möchte Julia das Haus Unstrut zeigen – ein alter Bauernhof, außerhalb von Halle, der als Zuflucht für Prostituierte in Not dient. Die Kollegen der Moko fragen sich, wo Julia steckt. Vor allem Marc macht sich Sorgen. Julia ist tatsächlich in Gefahr: An einem Kiosk haben Julia und Lysanne die unerfreuliche Bekanntschaft von Joscha Broddack und seiner primitiven Anmache gemacht. Die Abfuhr der Frauen war offenbar so demütigend für ihn, dass er ihnen ins Haus Unstrut folgt und nun Rache nehmen will.