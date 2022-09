Anastasia und Charlotte ermitteln in ihrem ersten Fall unter Keltings strenger Aufsicht an der Raststätte, an der die Leiche gefunden wurde. Johann Uhlig, der den Toten entdeckt hat, steht unter Schock. Ein Hinweis führt die Ermittler jedoch in einen Hallenser Puff – was Anastasia dort entdeckt, wird eine Lawine ins Rollen bringen.