Schnell wird Bernd Siebert, der Lebensgefährte von Antje Engel, zum Hauptverdächtigen. Die beiden stritten sich unentwegt. Hannes Glöckl starb womöglich an einer Kohlenmonoxidvergiftung, da er offenbar seinen Grill in der Wohnung auskühlen ließ. Doch fast jeder in der verschrobenen Hausgemeinschaft hätte auch ein Mordmotiv.



Über allen Intrigen, die es gibt, schwebt die Angst vor der Entmietung durch den Hausbesitzer Robert Krampe. Für Kommissarin Maike Riem und ihr Team, Pia Walther, Christoph Hofherr und Linus Roth, ist es nicht leicht, den wahren Täter zu entlarven. Je intensiver das vierköpfige Ermittlerteam der Leipziger Mordkommission in den eigenwilligen Mikrokosmos eintaucht, desto komplexer entwickelt sich der Fall.