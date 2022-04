Während Tom die Welt nicht mehr versteht, nehmen seine Kollegen die Ermittlungen auf. Richard Voss und Annabell Lorenz können es nicht fassen, als sie am Tatort ankommen: Nicht nur ist der völlig verkaterte Tom schon vor Ort, er gehört auch zu den fünf Personen, die den Mord als einzige begangen haben können. Dass der tödliche Schuss aus seiner Waffe stammt, belastet ihn noch mehr. Während seine Kollegen den Freundeskreis genauer unter die Lupe nehmen, muss Tom sich den Fragen der internen Ermittlung stellen. Doch dann beschließt er kurzerhand, den wahren Mörder auf eigene Faust zu finden und so seine Unschuld zu beweisen.



Durch sein plötzliches Abtauchen gerät er allerdings weiter in den Fokus der Ermittlungen, zumal sich herausstellt, dass der Tote ihm einst seine große Liebe ausgespannt hatte. Richard Voss und Annabell Lorenz glauben allen Indizien zum Trotz weiter fest an seine Unschuld – vor allem, da sich der Freundeskreis nicht ganz so grün gewesen zu sein scheint, wie sie es die Ermittler gerne glauben lassen wollen.