Voss arbeitet sich in die Welt dieses freien Streichquartetts ein. Jeder der Mitmusiker hätte ein Motiv für den Mord. Dann taucht plötzlich Jonas Hornig auf, ein Verehrer und Stalker von Nina, der zweiten Violine des Quartetts, der behauptet, sie vor dem verhassten Kai Osterwald beschützen zu wollen. Er schreckt auch vor Gewalt nicht zurück.



Der Agent des Streichquartetts, Paul Winterberg, führt die Ermittler auf die Spur des geheimnisvollen Geschäftsmanns Morales aus Südamerika. Dieser präsentiert ihnen ein Alibi. Zur fraglichen Zeit hat er sich mit Paul Winterberg und Nina zur Absprache eines Auftritts getroffen.



Lenny wird damit beauftragt, den gesamten Nachlass des Opfers zu durchsuchen. In dessen Kalender stößt er immer wieder auf den Vermerk "Amalia". Wer ist diese geheimnisvolle Person? Ist sie eine weitere Gespielin von Osterwald? Nina und Lilli schweigen dazu.

Es ist schließlich Annabell, die den rettenden Einfall hat. Denn sie ahnt, wer Amalia sein könnte, und bringt Voss so auf die richtige Spur.



Den Ermittlern gelingt es, das Geheimnis um Amalia zu lüften und so einen perfiden Plan aufzudecken.