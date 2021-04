Untergekommen war Lisa bei ihrer Schwester Clara, von der sie schon lange finanziell abhängig war und deren Verhältnis nicht immer das Beste zu sein schien. Ein Gespräch zwischen Lisa und Davids Bruder Eric sowie den Sponsoren Birgit und Marco Verlinden eskalierte, und auch Clara konnte Lisa nicht bändigen.



Die Schwestern wurden bei einem Kletterevent von Katrin Gerke, einer Mitarbeiterin, aus der Veranstaltungshalle geworfen und gerieten in einen lautstarken Streit. Was wollte Lisa von Eric und seinem Team? Keiner will etwas wissen. Voss und seine Kollegen erhoffen sich, mehr aus einem vom Wasser nahezu zerstörten Notizbuch zu erfahren, das die Ermordete bei sich trug.



Während die Ermittlungen in vollem Gange sind, wird "Lenny" nach einem Schicksalsschlag völlig aus der Bahn geworfen. Trotz aller Versuche des Teams, ihm beizustehen, ist es ausgerechnet die Verdächtige Clara Werner, die es schafft, zu ihm durchzudringen – und ihn zu einer folgenschweren Entscheidung veranlasst.