Schmutzige Wäsche

Lena war bei Oskar Schaller angestellt und freundete sich mit dessen Tochter Caro an. Während des Insolvenzverfahrens stellte sie sich auf die Seite ihrer Freundin.



Die Subunternehmerin Marion Bergmann formierte andere Geschädigte, um Schaller zu erledigen. Sie will Caro dazu bringen, sich gegen die eigene Familie zu stellen. Stand Lena ihr bei diesem Plan im Weg?



Auch Lenas Lebensgefährte Johnny ist verdächtig. Sie wollte sich von ihm trennen und ein neues Leben in einer anderen Stadt beginnen. Das konnte ihm nicht gefallen.



Voss stößt auf immer mehr Fragen: Was hat es mit dem ehemals designierten Kronprinzen des Familienunternehmens, Schallers Sohn Lukas, auf sich, der seit einem mysteriösen Unfall im Koma liegt?

Was treibt den ehemaligen Arbeiter Andreas Wolf dazu, eine Entführung durchzuziehen? Ist die Kneipenbesitzerin Jasmin wirklich nur eine einfache Betreiberin einer Arbeiterkneipe?



Die Ermittler stehen inmitten eines dichten Geflechtes aus Lügen, Halbwahrheiten und Schuld.