Zu einer Befragung des Hauptverdächtigen kann es nicht kommen, weil von ihm jede Spur fehlt. Hat er sich abgesetzt, um seiner Strafe zu entgehen? Er ist, wie das Team herausfindet, kein unbeschriebenes Blatt. Im bevorstehenden Prozess wegen Körperverletzung an ihrem Freund Lukas Gerlach wäre es Gretas Aussage und die einer weiteren Zeugin gewesen, die Hubmaier endgültig ins Gefängnis gebracht hätte.



Weder die Familie Hubmaier noch sein bester Freund Daniel wollen sich zu seinem Aufenthaltsort äußern und aufgrund der mangelnden Beweislage stehen die Ermittler ohne ein Geständnis mit leeren Händen da. Während Richard Voss und sein Team alles daransetzen, Ivo Hubmaier so schnell wie möglich zu finden, stoßen sie auf interessante Informationen über das Opfer. Greta Jakobi hatte bis kurz vor ihrem Tod mit Hubmaier in Kontakt gestanden. Was wollte sie von ihm?



Im Zuge der Recherche sieht Tom, wie Daniel mit der weiteren Zeugin Mareike Ferch streitet. Auch Greta schien mit ihr eine heftige Auseinandersetzung gehabt zu haben. Als Ivos Auto gefunden wird, erahnen die Ermittler, was hinter seinem Verschwinden stecken könnte und finden sich bald in einer brenzligen Situation auf Leben und Tod wieder.