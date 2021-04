Sein Patient Frank Dittmer bereitet Dr. Martin Gruber Kopfzerbrechen. Seine miserablen Leberwerte sind besorgniserregend und offensichtlich auf eine übertriebene Einnahme eines Schmerzmittels zurückzuführen. Aber sowohl er selbst als auch seine Frau Emma, die als Krankenschwester im Klinikum Hall arbeitet, streiten vehement ab, dass Frank diese Medikamente eingenommen hat. Vera Fendrich, Dr. Kahnweiler und auch Martin Gruber haben einen schlimmen Verdacht: Hat Emma Dittmer ihrem Mann heimlich das Medikament gegeben, obwohl sie weiß, dass das lebensbedrohlich für ihn sein kann? Hat sie das Münchhausen-by-Proxy-Syndrom? Will sie damit Aufmerksamkeit auf sich lenken? Oder war es doch Frank selbst? Martin bleibt nicht viel Zeit, es herauszufinden, denn bei jeder weiteren Tablette drohen Franks Organe zu versagen.



Lisbeth Gruber hat beschlossen, dafür zu sorgen, dass ihr Sohn Hans endlich wieder glücklich wird, sich verliebt. Stolz präsentiert sie ihm ihre Vorauswahl an "Interessentinnen", die sich auf die Kontaktanzeige in einem Datingportal gemeldet haben. Hans ist allerdings wenig begeistert, vorerst.



Anne macht sich nach der gemeinsamen Nacht mit Martin wieder Hoffnungen und freut sich auf einen gemeinsamen Abend mit ihm. Bis der sie versetzt und die tief getroffene Anne ihn mit einer anderen Frau im "Wilden Kaiser" sitzen sieht – und ihre Konsequenzen zieht, die nicht ohne Folgen für die Grubers bleiben werden.