Obwohl Katharinas Leukämie fortgeschritten ist und sie dringend eine Knochenmarkspende braucht, wollte sie nicht, dass ihre Schwester Melanie mit einbezogen wird. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie als Spenderin infrage kommt, sehr hoch. Deshalb hat die Mutter der beiden Melanie dazu animiert, sich testen zu lassen – hinter Katharinas Rücken.



Trotz des Wiedersehens nach der langen Zeit ist die Stimmung verhalten: Melanie schläft im Wilden Kaiser und will die Spende so schnell wie möglich hinter sich bringen, um wieder abzureisen. Was verheimlichen die beiden Schwestern?



Jedenfalls scheint sie die Rückkehr in die Heimat derart mitzunehmen, dass sie immer wieder Herzrasen bekommt. Als sie Martin in der finalen Untersuchung vor dem Eingriff davon erzählt, muss er die Bremse ziehen. Bevor Melanie spenden kann, muss abgeklärt werden, was hinter ihren Herzproblemen steckt.



Für Martin sind die Tage in Ellmau gezählt, doch außer seiner Arzthelferin Linn Kemper weiß bisher noch niemand, dass er länger in New York bleiben will. Als er seiner Familie davon erzählt, wächst bei Lisbeth und Lilli der Unmut auf Hans, der nicht bereit ist, auch nur den kleinsten Schritt auf seinen Bruder zuzugehen.