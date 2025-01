Martin Grubers alter Freund Hannes Brandt macht sich Sorgen um seine Tochter Nathalie. Seit dem Tod ihrer Mutter vor einigen Jahren leidet die 17-Jährige an einer seltenen extremen Sonnenempfindlichkeit und hat sich an ein von der Außenwelt isoliertes Leben mit ihrem Vater gewöhnt. Ihre neuesten Symptome verunsichern den übervorsichtigen Vater jedoch. Was Hannes nicht ahnt – Nathalie hat heimlich einen Freund. Tim hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihr die Welt außerhalb des goldenen Käfigs zu zeigen. Noch etwas zurückhaltend, aber mit wachsender Begeisterung wagt sich Nathalie hinaus in die Welt.



Dick vermummt setzt sich die junge Frau zu ihrem Freund auf ein Schneemobil und genießt die ihr so unbekannte Freiheit. Doch der romantische Ausflug zu einer abgelegenen Berghütte endet in einer Katastrophe. Tim bricht in einen zugefrorenen Gebirgsfluss ein und droht zu ertrinken. Während Nathalie nach Tims Rettung um sein Leben bangt, ist ihr Vater schockiert, so von der heimlichen Liebe seiner Tochter zu erfahren. Dies ist allerdings noch nicht alles.