Nach einer morgendlichen Bergwanderung kehren Dr. Martin Gruber und sein Freund Dr. Alexander Kahnweiler für eine Erfrischung in die "Funkenalm" ein. Überrascht registrieren sie die ausgelassene Partystimmung, die dort zu dieser ungewohnten Tageszeit herrscht. Mittendrin Tina Reichert, die Betreiberin der Alm. Tina liebt die ausgelassene Stimmung und animiert nicht nur ihre Gäste zum Feiern und Trinken, sondern feiert selbst kräftig mit. Doch kurze Zeit später taucht sie als Patientin in Martins Praxis auf, begleitet von einem Freund, Tim Hartmann. Tina hatte einen Schwächeanfall. Doch Martin hegt schnell den Verdacht, dass Tinas Nieren angeschlagen sind. Weil sie mit einem Spenderorgan lebt mahnt er seine Patientin eindringlich, bis auf Weiteres keinen Alkohol zu trinken oder zu rauchen. Doch wenig später mischt sich Tina wieder unter ihre Partygäste – und bricht kurz darauf zusammen. Die Diagnose ist eindeutig: Tina leidet an einer Niereninsuffizienz und braucht schnellstmöglich ein neues Organ. Ihr Bruder Michi Reichert könnte spenden, doch er befürchtet, dass Tina wegen ihres ausschweifenden Lebensstils auch mit seiner Niere nicht verantwortlich umgehen würde. Außerdem ist er wütend, weil Tina ihm seinen Erbanteil nicht auszahlt, denn dafür müsste sie die "Funkenalm" verkaufen. Währenddessen bemüht sich Martin, Tina auf die Warteliste für eine anonyme Spenderniere setzen zu lassen. Dafür bräuchte er die Garantie, dass Tina ihr Leben von Grund auf ändern wird.



Große Sorgen bereitet Martin auch Josie Bachmeiers Gesundheitszustand. Die hohen Entzündungswerte sprechen gegen eine einfache Mittelohrentzündung. Tatsächlich stellt sich heraus, dass Josie an einer Autoimmunerkrankung leidet. Martin gerät in ein Dilemma, denn Josie möchte zunächst nicht, dass ihre Mutter, Martins Lebensgefährtin Karin, von der Diagnose erfährt.