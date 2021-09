Als Martin Gruber bei einem Hausbesuch die Krankenpflegerin Erianna Kolas trifft, bemerkt er, dass es der jungen Frau nicht gut geht. Er bittet sie, sich in der Praxis untersuchen zu lassen, und erfährt dort, dass Erianna und ihre Tochter Mara abgeschoben werden sollen. Um das zu verhindern, geht Erianna einen gefährlichen Weg: Sie nimmt viel zu starke, für sie nicht bestimmte Medikamente. Martin Gruber versucht, bei Herrn Häberle, dem zuständigen Beamten der Ausländerbehörde, Zeit für Erianna zu gewinnen, damit sie richtig gesund werden kann. Die verzweifelte Frau verspricht ihm, das lebensgefährliche Spiel einzustellen und eine andere Lösung zu finden - zumindest für ihre Tochter.



Lisbeth Gruber muss erfahren, dass ihr Schwager Ludwig nun doch länger als geplant in Ellmau bleiben wird. Sie ist wenig begeistert. Lilli hingegen freut sich sehr für ihren Großonkel, und so beschließen die zwei, die guten Nachrichten zu feiern. Nach einem fröhlichen Abend in Susannes Gasthof geschieht jedoch ein Unglück.