Bauingenieurin Katja Becker wird bei einem Termin in den Bergen plötzlich ohnmächtig. Als Martin per Hubschrauber mit der Bergrettung bei ihr ankommt, beteuert Katja, dass es ihr gut geht. Sie lehnt jede Hilfe ab. Wieder zu Hause, versucht ihr Mann Nils Becker, sie zu überreden, doch zu einem Arzt zu gehen. Denn der Schwächeanfall war bereits der dritte innerhalb von zwei Wochen. Aber Katja bleibt konsequent: Sie wird sich mittels Naturheilverfahren selbst therapieren.



Aus Verzweiflung und Sorge um seine Frau wendet sich Nils an Martin. Tatsächlich lässt sich Katja von ihm zu einer Blutuntersuchung überreden und sagt die Ergebnisse dank umfassender Recherche bereits voraus – alles normale Beschwerden in den Wechseljahren. Als Martin ihr allerdings mitteilt, dass sie wahrscheinlich an einem ernsthaften Infekt leidet, findet Katja eine neue Ausrede, um sich nicht weiter untersuchen zu lassen.



Dr. Vera Fendrich steckt in der Klemme: Prof. Timur Tippner, der neue Vorsitzende im Aufsichtsrat der Klinik, denkt, dass Dr. Angelika Rüdiger eine Affäre mit Alexander Kahnweiler hat – und nicht mit Dr. Christina Tippner. Damit nicht auffliegt, dass Vera ihn zum Schutz ihrer Kolleginnen belogen hat, sollen Alexander und Geli bis zur Sitzung des Aufsichtsrates das heimliche Paar spielen.