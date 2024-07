Weil Katja Becker sich weigert, den Parasiten in ihrem Körper mit Antibiotika zu bekämpfen, erzählt sie Martin Gruber vom Schicksal ihrer Mutter, die an einer Hirnhautentzündung starb – trotz aller Hoffnungen und medizinischer Behandlung. Von dem plötzlichen Tod hat sich auch Katjas Vater nie erholt. Martin vermutet eine traumatische Belastung und möchte deshalb mehr über die Todesursache herausfinden.



Währenddessen recherchiert Katja wieder, wie sie mit natürlichen Mitteln ihre Infektion heilen kann – bis sie zu Hause zusammenbricht. Doch als sie im Krankenhaus wieder zu sich kommt, trennt sie sich von Überwachungsgeräten und Infusion und entlässt sich selbst. Daraufhin gibt sich ihr Mann Nils geschlagen: Vielleicht ist es an der Zeit, Katja ihren Willen zu lassen. Martin will aber nicht aufgeben.



Alexander findet Gefallen daran, den heimlichen Geliebten von Dr. Angelika Rüdiger zu mimen, um Prof. Tippner in Sicherheit zu wiegen. Und er hat offenbar Erfolg: Als er der eher skeptischen Geli auf dem Krankenhausflur seine Geschichte präsentiert, wie die beiden einander nähergekommen sind, werden sie von Prof. Tippner erwischt, der das Turteln unangebracht findet. Weil die vermeintliche Ehekrise das Betriebsklima stört, verordnet er Alexander und Vera eine Paartherapie – bei ihm höchstpersönlich.