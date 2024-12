Doch dieser stiehlt aus der Praxis Blankorezepte. John will unbedingt erfolgreich klettern, doch seine Fahrigkeit und Unkonzentriertheit stehen ihm dabei im Weg. Entgegen der gemeinsamen Absprache mit Pflegemutter Katharina und Benno, das Domethyl eine Zeit lang abzusetzen, will John es doch weiter nehmen. Martin Gruber wird als Mediziner damit in den Konflikt zwischen John, Katharina und Benno hineingezogen. Katharina stellt die Diagnose ADHS gar infrage und vermutet, dass Johns hohe Anfälligkeit für alle möglichen Infekte eine Nebenwirkung sein könnte. Zudem leidet der Junge bereits seit Längerem an Husten, Kopfschmerzen und Schwindelattacken.



Um der Sache auf den Grund zu gehen, meldet Martin den Teenager zu einem CT an. Als Johns leibliche Mutter Jenny, die erst seit Kurzem im Leben des Jungen wieder eine Rolle spielt, überraschend zu dem Termin im Krankenhaus erscheint und die Untersuchung torpediert, wird deutlich, dass die weitere Diagnostik eine Herausforderung wird. Denn die unterschiedlichen Interessen, insbesondere der Mütter, führen nicht nur zu riskanten familiären Spannungen, die sich gewaltsam entladen, sondern auch dazu, dass John ein wichtiges Detail verschweigt – wodurch sich sein Zustand unbemerkt verschlechtert.



Privat ist Martin auch bei seiner Patientin Josephine Bachmeier in einen Interessenskonflikt verwickelt. Zwar gibt es eine erprobte Therapie, mit der das diagnostizierte CAPS bekämpft werden kann. Aber die Medikamenten-Kombination hat starke Nebenwirkungen. Martin schlägt Josie deshalb die Teilnahme an einer Studie zu einem vielversprechenden, neuen Medikament vor, sehr zu Karins Unwillen. Sie ist skeptisch und will nicht, dass er ihrer Tochter eine riskante Behandlungsmethode einredet. Doch die Zeit drängt, und Josie muss letztlich ihre Entscheidung treffen.