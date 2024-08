Die weiteren Untersuchungen haben bei Noah keine neuen Erkenntnisse gebracht, heißt: Vorerst ist wieder Bettruhe angesagt. Allerdings weigert er sich, nach Hause zu gehen, was Martin beunruhigt. Im "Wilden Kaiser" vertraut sich Noah seinem Arzt an: Er habe das Gefühl, seinem Vater Richard egal zu sein. Weil ausgerechnet Jule ihm in den Rücken gefallen sei, fühle er sich völlig alleingelassen.



Als Jule ihm später ihre Situation erklären will, verliert Noah plötzlich das Bewusstsein. Martin, der glücklicherweise noch vor Ort ist, fährt mit in die Klinik und begleitet die Untersuchungen. Und tatsächlich gibt es nach weiteren Bluttests und einem CT eine Diagnose: Noah hat eine seltene Krankheit, wahrscheinlich hat ihn die Katze der Reimanns damit infiziert. Aber weshalb nur ihn? Dass der Befund allerdings Richard dazu veranlasst, Noahs vermeintliche Lüge auf eine Verwirrung infolge der Krankheit zu schieben, ist eher kontraproduktiv.



Auch Hans fühlt sich zunehmend unverstanden, nicht einmal Linn scheint zu ihm zu halten. Lisbeth versucht ihn davon zu überzeugen, statt ans Geschäft in erster Linie an die Familie zu denken. Doch Hans sieht nicht ein, warum er weiterhin auf Martin Rücksicht nehmen soll. In seiner Verzweiflung wendet er sich an die scheinbar einzige Person, die auf seiner Seite steht: Caro.