Oder? Martin ist auf jeden Fall bereit für einen nächsten Schritt, doch Karins Reaktion ist anders als erwartet. Zudem muss Martin bei Caro Pflüger Überzeugungsarbeit leisten, denn diese spielt mit dem Gedanken Ellmau zu verlassen. Hans Gruber trifft bei einem Bergrettungseinsatz auf eine Bekannte und Lilli Gruber tritt an, in der Abendschule ihre Matura nachzuholen.



Dass sich sein Patient Hendrik Barlan konsequent weigert, alle Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel abzusetzen, fordert Martin Gruber heraus. Er braucht, aufgrund von erhöhten Entzündungswerten und einer akuten Weichteilentzündung im Fußgelenk seines Patienten, ein unverfälschtes Blutbild, um eine Diagnose für die zunehmenden Schwächeanfälle von Hendrik stellen zu können. Der ehemalige Anwalt hat nicht nur seine Karriere an den Nagel gehängt, sondern führt seit Monaten zum Leidwesen seiner Frau Maja einen komplett neuen Lebensstil, der aus Sport, ausreichend Schlaf, Verzicht auf Alkohol und der Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente, die der Zellalterung vorbeugen sollen, besteht. Alles nach einem Behandlungsplan von Professorin Diane Klinger, die eine Longevity-Klinik am Starnberger See leitet und Martins Annahmen anzweifelt.



Doch nicht nur Hendrik stellt sich quer, auch Alexander Kahnweiler, Vera Fendrich und Dr. Rüdiger sind von Martins Theorie nicht überzeugt. Während er weiter nach einem Auslöser für die Symptome sucht, verschlechtert sich Hendriks Zustand dramatisch.