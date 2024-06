Weil sie ihre Wut nicht kontrollieren kann, hat die Frankfurter Juristin Andrea Hoffmann nicht nur ihren Job verloren, sie wurde auch von ihrer Lebensgefährtin vor die Tür gesetzt. Sie beschließt, eine Reittherapie in Ellmau zu machen. Doch auf der Alm angekommen, will der Wirt Wolfram Gessner sie wieder wegschicken, denn die Therapeutin ist für längere Zeit krankgeschrieben.



Andrea versucht, ihn zu überzeugen, ihr wenigstens ein Zimmer anzubieten. Dabei redet sie sich so sehr in Rage, dass sie zusammenbricht. Martin vermutet zunächst, dass die überarbeitete Frau erschöpft ist. Zur Sicherheit nimmt er ihr Blut ab und schickt es ins Labor, außerdem verordnet er ihr Ruhe. Er redet auf Wolfram ein, damit er Andrea bei sich aufnimmt. Doch Martin und er haben nicht gerade das beste Verhältnis.



Als die Ergebnisse der Blutuntersuchung kommen, ist Martin überrascht: Andrea scheint nicht einfach unter dem Stress zu leiden, sondern ernsthaft erkrankt zu sein. Vielleicht eine erbliche Herzkrankheit? Das herauszufinden, könnte schwierig werden. Denn Andrea wurde als Baby vor einem Heim abgelegt.



Hans und Lisbeth können in Sachen Grubermilch endlich wieder nach vorne schauen. Doch Lisbeth fürchtet, dass Martins Geheimnis durch die enge Zusammenarbeit ans Licht kommen und so den Familienfrieden stören könnte. Martin spricht deshalb mit Caro, damit sie Hans und Lilli nichts davon erzählt. Sie willigt schließlich ein – da kommt Rolf mit einem weiteren Vorschlag, der sie in Bedrängnis bringt.