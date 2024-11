Der Tatort entpuppt sich als die sagenumwobene Galgeninsel vor Lindau – der Ort, an dem Delinquenten einst ihre gerechte Strafe erhielten, indem man sie gefesselt in den See warf. Wenn sie das sichere Ufer erreichten, galten sie als frei von Schuld. Ertranken sie, wurden sie als schuldig angesehen und bestraft. Die alte Sage erhält durch Eschenbachs gefesselte Leiche eine neue Brisanz. War er nicht nur Opfer, sondern auch Täter eines Verbrechens? Und was hat das mit Lena Nowaks Tod zu tun?



Für das Team der Kommissarin Annika Wagner beginnt ein neuer, mysteriöser Fall. Aber vor allem wird Robert Anders tief in die Ermittlungen hineingezogen, denn Bernd Eschenbach war ein alter Schulfreund von ihm. Kurz vor seinem Tod hatte er Robert gebeten, eine Lehrtätigkeit am Elite-Internat Bad Schachen für ihn zu übernehmen – dem Ort, an dem sie einst gemeinsam zur Schule gingen.



Dort trifft Robert auf Eschenbachs trauernden Sohn Moritz und dessen verschlossene Freundin Kim. Schnell wird klar, dass beide etwas verbergen. Robert beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Bei der Suche nach der Wahrheit wird er mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert und erkennt, dass Bernd Eschenbach ein Meister der Manipulation war.



Eschenbach kannte keine Grenzen und nahm sich, was er wollte. Es gab viele Menschen, die einen Grund hatten, das "System Eschenbach" ein für alle Mal zu beenden. Doch nur einer von ihnen wurde zum Mörder.