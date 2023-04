Robert Kolmaar stellt eine Saxitoxin-Vergiftung fest. Hierbei handelt es sich um ein Algengift, das sich in seltenen Fällen in Muscheln anreichert. In Verdacht gerät zunächst Albert Geff, Ellens Noch-Ehemann. Auch Johanna und Kurt Ägidi haben ein starkes Motiv und verdächtigen sich zudem gegenseitig.



Erst eine Rekonstruktion der Weinverkostung schafft am Ende Klarheit. Für zusätzliche Irritation sorgt Robert Kolmaars Kollegin Judith Sommer, nicht nur, weil sie Ellen Nyberg kannte und Lebensmittelgutachten für sie erstellt hatte, sondern vor allem, weil sie nicht mehr die ewige Nummer zwei sein will und sich für sie ein interessantes Jobangebot in Köln aufgetan hat.