Die Leiche des Professors landet in der Rechtsmedizin auf dem Tisch von Dr. Kolmaar.



Bei der Obduktion finden Dr. Leilah Berg und Dr. Kolmaar heraus, dass er offensichtlich an seinen schweren Brandverletzungen gestorben ist. Auffällig aber ist, dass alle bedeckten Körperteile sehr stark verbrannt sind. Weiter stellen die Gerichtsmediziner fest, dass Prof. Koppeck vor einiger Zeit einen Schlaganfall erlitten haben muss.



Joe Hoffer erfährt in der Zwischenzeit von Koppecks Stellvertreter, dass der Professor eine international anerkannte und angesehene Koryphäe der Herzchirurgie war. Wer von den Ärzte-Kollegen kommt als Nachfolger in Frage?



Noch mehr Aufregung gibt es in Robert Kolmaars Privatleben: Erst macht er sich Sorgen wegen Judiths Entbindung, dann kommt er kaum dazu, sich um sie zu kümmern - und dann ist plötzlich Rick Conrad, Judiths Ex-Freund aus den USA, da. Am Ende aber bekommt Robert Kolmaar die glückliche Mutter mit ihrem Kind doch noch zu sehen.