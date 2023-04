Doch Fingerabdrücke belegen seine Anwesenheit bei der Koks-Party im Hotel, an der den Blutspuren zufolge noch eine weitere Frau teilgenommen hat. Auch diese Prostituierte landet kurz darauf in der Pathologie. Unter dem Einfluss von K.-o.-Tropfen ertrank sie nach Verlassen des Hotels in einem Kanal. Hat Gramann die Frauen getötet oder zumindest betäubt?



Die Beweise dafür fehlen. Geschickt tritt Alexander Gramann vor laufender Kamera die Flucht nach vorn an und bittet seine Frau Marlene und die Öffentlichkeit um Verzeihung. Er trage an dem Unglück keine Schuld, müsse aber einen Fehler zugeben. Robert Kolmaar erkennt, dass Marlene Gramann, die den Skandal auffallend gleichmütig zur Kenntnis nimmt, an den Geschehnissen nicht ganz unbeteiligt ist. Angesichts der rätselhaften Todesfälle ist sie vermutlich jedoch nicht die Einzige, die sich an der Moral des Moralisten stört.