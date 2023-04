Sie will, dass Lew auszieht. Am nächsten Morgen hängt Lew Usman tot in seiner Garage. Als Dr. Helena Usman erscheint, erkennt Kolmaar in ihr eine Jugendliebe wieder, die nun unter Mordverdacht gerät. Die Obduktion liefert jedoch zunächst keine eindeutigen Hinweise auf eine Fremdbeteiligung.



Helena Usman bittet Robert Kolmaar um Hilfe, da man die Spielschulden ihres Mannes jetzt bei ihr eintreiben will. Trotz des laufenden Verfahrens trifft er sich mit Helena. Joe Hoffer nimmt Kolmaars Engagement für die Verdächtige mit zunehmendem Misstrauen zur Kenntnis. Schließlich findet Robert Kolmaar heraus, dass etwas ganz anderes hinter allem steckt. Da ist es jedoch bereits beinahe zu spät für Helena Usman und ihre Tochter Katharina.