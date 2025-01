Korbinian Kirchners Undercover-Einsatz im Meditationszentrum May untermauert diese These: Er findet Hinweise auf Fentanyl und Naloxon, ein Gegengift zu Fentanyl. Die Spezialität des Meditationszentrums sind offenbar Nahtoderfahrungen, die May ihren Klienten verkauft und mit Denglers Hilfe durchgeführt hatte. Doch warum sollte May mit einem Mord an Dengler ihre Fentanyl-Quelle versiegen lassen?



Vera Lanz entscheidet, die private Rettungsfirma von Sebastian Weber zu überprüfen. Tatsächlich entdecken die Polizisten dabei eklatante Unregelmäßigkeiten in den Einsatzbüchern. Über erfundene Einsätze wurden die fehlenden Fentanyldosen abgeschrieben.