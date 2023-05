Am nächsten Tag wird das Team wegen eines Herzinfarkts zu einem abgelegenen Hof gerufen. Dort wartet kein Patient, sondern ein Gangster, der den SAR-Hubschrauber kapert. Er will seinen Bruder befreien, der bei einer Geiselnahme von der Polizei umstellt worden ist. Eine Odyssee beginnt, die Rettungsflieger schweben selbst in höchster Gefahr.



Und auch privat gibt es Probleme: Maren hat beschlossen, das Baby ihrer Schwester zu adoptieren. Der Mann ihrer verstorbenen Schwester will die Kleine nicht haben, da sie das "Ergebnis" eines Seitensprungs seiner Frau ist. Alex bereitet sich auf seine Rolle als Vater vor, nicht ahnend, dass eine böse Überraschung auf ihn wartet. Und Torsten bekommt zunehmend Probleme mit der dominanten Rolle, die seine Mutter in seinem Leben spielt. Erst Wollcke öffnet ihm die Augen.