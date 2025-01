Bei einer Scheidung hätte Eva Fuchs ihrem Gatten die Hälfte ihres Vermögens überlassen müssen, und das war nach einer Erbschaft beträchtlich. Doch auch Jasmin Hellebrand, mit der Fuchs eine Affäre hatte, ist verdächtig, denn er hatte sie am Tag der Tat abserviert. Hat Jasmin aus Eifersucht gemordet? Oder war es doch Rainer Fuchs' Geschäftspartner Luis Spohr, der in letzter Zeit kein gutes Verhältnis zu dem Opfer hatte?



Stadler bietet der gestressten Marie im Überschwang an, am Abend für sie zu kochen: Hirschgulasch mit Spätzle und Blaukraut soll es geben. Marie ist überrascht. So etwas kann Stadler? Stadler bejaht überzeugt, muss jedoch sehr schnell feststellen, dass er schon mit dem Einkauf der Zutaten restlos überfordert ist. Hilde merkt, dass sie helfen muss, und setzt sich kurzerhand ins Auto – denn zum Glück hat sie noch eine Portion Gulasch und Spätzle eingefroren. Doch bleibt ihre Hilfe unbemerkt?