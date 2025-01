Was steckt hinter dem Gerücht, dass Maßenstein mit seiner Praxismanagerin Tanja Frey durchgebrannt war? Was wussten seine Ehefrau Monika Maßenstein und sein Praxispartner Dr. Martin Hofmeister darüber? Und was hat es mit Stefan Plauer auf sich, der scheinbar seit dem Verschwinden des Arztes in dessen Villa wohnt? Erst, als der Tathergang genau rekonstruiert werden kann, kommen die Kommissare dem Täter auf die Schliche.



Unterdessen hat Donato auf einer beruflichen Veranstaltung Sabine Weber kennengelernt und sich auf Anhieb gut mit ihr verstanden. Er kann die Frau aus London überzeugen, etwas länger in Rosenheim zu bleiben, und ist ihr sogar behilflich, ein Hotelzimmer zu finden. Doch dann stellt sich heraus, dass der Grund ihres Besuchs ein ganz anderer ist.