Die beiden Brüder hatten unterschiedliche Vorstellungen vom Fortbestand des Familienunternehmens, das ihnen von ihrem Vater, dem Patriarchen Friedrich Kreitmair, übertragen wurde. Auch Ignatius Böck, der Besitzer der Edeltischlerei Böck, gerät in den Kreis der Verdächtigen. Er war es, der Joseph zum vertraulichen Gespräch in den Wald gelotst hat. Und er war es auch, der die Leiche gefunden und den Mord gemeldet hat. Aber hatte er auch ein Motiv, zur Waffe zu greifen? Oder steckt Friedrich Kreitmair dahinter? Der Patriarch misstraute seinem ältesten Sohn und sorgte sich um den Ruf der Firma und um sein Lebenswerk. Aber ist er auch so weit gegangen, den eigenen Sohn zu ermorden?



Schließlich taucht Thomas Jungwirth im Kommissariat auf. Der Mitarbeiter im Sägewerk der Familie Kreitmair äußert einen schweren Verdacht und belastet damit seine Chefin, Elena Burgstaller. Hat sie heimlich Geschäfte hinter dem Rücken der Kreitmairs gemacht? Und welche Rolle spielt Ignatius Böck dabei?



Während die Kommissare ermitteln, ist Sven Hansen auch noch in privater Mission unterwegs. Er hat vor Kurzem Isabella Pohl kennengelernt und wird von ihr zu einem Abend im "Forsthaus Heilige Anna" eingeladen. Als Miriam Stockl von dieser Einladung erfährt, ist klar: Hansen braucht Unterstützung, denn in seinem Anzug kann er dort nicht erscheinen.