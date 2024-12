Der Bestsellerautor war bereits tot, als er erstochen wurde – ein Nervengift hat ihn getötet, und der Mord sollte seiner Affäre offenbar nur angehängt werden. Und somit ist eins klar: Alle der Lesungsbesucher stehen fortan unter Verdacht.



Hoffmann und Oberländer finden heraus, dass der Autor seine Bücher gar nicht selbst geschrieben hat, sondern lediglich die Recherche übernahm, während seine Frau die Geschichten verfasste. Ein Umstand, von dem nicht einmal die Verlegerin des Opfers Oxana Dommröse wusste. Doch was bedeutet das? Könnte Emily Fetscher ihren Mann getötet haben, weil er sich stets weigerte, sie als Autorin zu nennen?



Oder haben die Verwalterin der Villa Nadia Lorenzi und ihre Tochter Mia etwas damit zu tun?



Schließlich scheint die Spur in die mysteriöse Vergangenheit der Villa und zum verschwundenen Ehemann und Vater der Lorenzis zu führen. Genauso wie zu Anselm Zibros, dem Besitzer eines Pharmaunternehmens und Lesungsteilnehmer, der die Villa schon lange unbedingt kaufen will.



Parallel zu den Ermittlungen hat Hoffmanns Tochter mit den Folgen des letzten Falls zu kämpfen und Hoffmann hadert mit der Entscheidung, ob sie ihr die Wahrheit über "den bösen Mann" erzählen soll.



Können sie und Oberländer dennoch zusammenarbeiten, um das Wirrwarr an Hinweisen zu entschlüsseln, und herausfinden, was es mit der merkwürdigen Pflanze im Garten der Villa auf sich hat, bei der alle Stränge nach und nach zusammenlaufen?