Die freie Zeit nutzt sie erst einmal so richtig für sich selbst. Theo macht sich Sorgen, dass das Geld knapp wird und versucht sich mit Tracys Hilfe in einem lukrativen, aber am Rande der Illegalität kratzenden Side-Business. Um endlich auch etwas zum Haushaltsbudget beizutragen, heuert Andi währenddessen in Maris Firma als Sicherheitsmann an. Doch was eigentlich zu mehr Gleichberechtigung führen sollte, lässt schon bald den Haussegen schief hängen und es dauert nicht lange, da wünschen sich alle den alten Zustand zurück.