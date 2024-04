Bei Dr. Schmidtke klingeln alle Alarmglocken. Es fällt ihm immer schwerer, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren und nicht seinem ewigen Minderwertigkeitskomplex gegen seinen alten Rivalen zu erliegen, der jetzt sogar noch vor seiner Frau und seinen Schwiegereltern zu glänzen scheint.



Und tatsächlich ist Nice ihm wieder einmal eine Nasenlänge voraus und kommt dem medizinischen Rätsel schließlich auf die Spur: Pössmann hat eine seltene Allergie, die sogenannte Vogelhalterlunge. Pikanterweise fliegt dabei auf, dass Pössmanns Aufenthalte in Dänemark einen ganz anderen Grund haben, als er angibt. Er hat – mit dem Wissen seiner Frau – eine Beziehung mit einer dänische Maklerin. Diese wohnt neben einem Gänsezüchter und hat die allergenen Gänsedaunen in ihrer Bettdecke, die Pössmanns Lunge fast zum Kollabieren bringen.



Am Ende muss Dr. Schmidtke einsehen, dass seine Eifersucht reine Projektion war und seine Schwiegereltern in Sachen Liebe und Beziehung ihm in puncto Lockerheit einiges voraushaben. Nice wiederum kittet schließlich den wieder aufgeflammten Konflikt mit seiner Tochter und mit Charlie, die er in einem depressiven Moment vor den Kopf gestoßen hatte. Auch Hotelbesitzerin Janne ist er weiter nähergekommen – trotz gegenseitiger Beteuerungen, dass man keine Beziehung eingehen möchte.



Als am Ende plötzlich einer seiner Finger unerwartet zuckt, kann Nice sein Glück nicht fassen. Sollte alles nur ein böser Traum gewesen sein? Kann er doch bald zurück in sein altes Leben?