Meine zwei Gesichter

Conti hat eine Zeit der persönlichen Krisen und der schmerzvollen Selbstreflektion hinter sich. Doch als sie von dem Wirbel um die junge Mutter und bekannte Musikerin Wind bekommt, erwacht der in ihr noch schlummernde Kampfgeist und Sinn für Gerechtigkeit. Der Sängerin wird vorgeworfen, ihren Säugling in der Badewanne ertränkt zu haben. Als bereits bekannte Rabenmutter wird sie von der Presse und auf Social Media öffentlich bloßgestellt – eine Erfahrung, die Anwältin Conti unfreiwillig mit der jungen Frau verbindet.



Henry Mahn will als junge Staatsanwältin keine Fehler machen. Für Conti jedoch steht Henrys erster Fehler schon fest: Zu Unrecht kam Liz vorschnell in U-Haft, und damit wurde in der Öffentlichkeit für Stimmung und Hetze gesorgt. Doch kurz bevor der Haftrichter Liz' Freilassung gewährt, spricht diese plötzlich ein klares Geständnis aus und lässt ihre Verteidigerin in einer scheinbar aussichtslosen Position zurück.



Mit Liz in U-Haft und Matt Westphal, dem Musikproduzenten und Kindsvater, als Nebenkläger steht Conti nicht nur vor einem besonders verzwickten Fall, sondern auch selbst wieder im Rampenlicht. Gemeinsam mit ihrem Schützling Carlo, der sich im Jahr zuvor in ihrer schicken Kanzlei an der Alster wohnlich eingerichtet hat, vertieft sich Conti in die Recherche und Verteidigungsstrategie. Dabei stoßen die beiden auf Liz' wohlgehütetes Geheimnis.