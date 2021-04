Ein Sommer in Antwerpen

Denn es öffnet ihnen Mathis, der die Wohnung gerade renoviert. Er habe sie vor einer Woche angemietet. Von Judith wisse er nichts. Magda vermutet, dass sie inzwischen gestorben ist. Caro hingegen will die Suche nicht aufgeben und setzt alles dran, Judith doch noch zu finden.



Außerdem hat Caro in Antwerpen noch eine zweite Mission. Sie wird dort auf Marc Aurich treffen, in dessen Konzern sie gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Johann ein junges Label aufbauen will.



Mathis hilft Caro bei der Suche nach Judith und zieht sie mit seiner Spontaneität und seinem natürlichen Charme in den Bann. Eigentlich gehört Caros Herz Johann. Aber Mathis wirbelt ihre Leben gehörig durcheinander. Sie beginnt, zu schwanken. Ist ihr Lebensplan an der Seite von Johann der richtige?