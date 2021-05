Unterdessen muss Henrik an anderer Stelle Schadensbekämpfung betreiben. Offensichtlich würde das Interview, das die Freunde vor einiger Zeit gegeben haben, zu viel ihres hedonistischen Lebenswandels enthüllen. Aber Henrik tüftelt schon an der Lösung, wie die Veröffentlichung der ungünstigen Story verhindert werden kann.



Obwohl Adam sich nun im Fokus polizeilicher Ermittlungen befindet, hält er sein Versprechen. Gemeinsam mit Jeppe reist er nach Saint Tropez, um Williams Schuldenproblem mit dem ominösen "Schweden" zu klären. Doch das Treffen liefert eine unglaubliche Erkenntnis.

William hat nach seiner Klinikentlassung einen äußerst schweren Stand: Seine Frau Celine straft ihn mit unverhohlenem Hass für seinen Selbstmordversuch. In dieser angespannten Situation kommt es schließlich zum Eklat.