Celine schickt das Au-pair-Mädchen Pim, um William von der Klinik abzuholen. Die jahrelang gelebte Fassade der heilen Familie und das unausgesprochene Agreement, im Ausgleich zu Williams Eskapaden mit anderen Frauen ein sorgloses Leben in großem Luxus zu führen, ist zerbrochen. Als er nach Hause kommt, fordert Celine die Scheidung.



Adam macht seinem Ärger bei Jeppe Luft und schwört, dass Hermine für ihre Untreue bezahlen werde.

Henrik, der seinen Junggesellenabschied ankündigt, erfährt von seiner weiteren Vaterschaft – was keiner der Freunde ahnt.



Während Adam sich auf den Weg zum Restaurant macht, treffen Henrik und Jeppe die letzten Vorbereitungen für ihre nächste Party mit zahlreichen Prostituierten.



Die Stimmung beim Candle-Light-Dinner wird immer angespannter. Adam, der seine Wut kaum unterdrücken kann, trinkt zu viel und muss, von Zeugen beobachtet, widerwillig seine Frau den Wagen fahren lassen. Während der Fahrt überwältigt er Hermine und beschleunigt den Wagen in der Stadt auf ein halsbrecherisches Tempo. Hermine schreit und versucht, sich zu wehren. Legt Adam es auf einen schweren Unfall an, um das ungewollte Kind loszuwerden?