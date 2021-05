Die millionenschweren Geschäftsmänner haben sich für die tabulosen Partys mit Prostituierten eine Wohnung gekauft und entfliehen dem langweiligen Alltag als Ehemänner und Familienväter in dieses Paralleluniversum. Doch dann kommt es in einer Nacht zu einem folgenschweren Ereignis, als die Männer ohne jegliche moralische Grenze handeln.



Unterdessen wünscht sich Adams Frau Hermine, die nicht die geringste Ahnung hat, was ihr Mann so treibt, nichts sehnlicher als ein Kind. Die wenig selbstbewusste Enddreißigerin lässt sich nicht nur von dem kontroll- und eifersüchtigen Adam herumkommandieren. Auch ihre dominante Mutter, die Hermine schon seit ihrer Kindheit seelisch quält, hält ihrer Tochter deren Kinderlosigkeit vor. Durch gemeine Vergleiche mit ehemaligen Schulkameradinnen schadet sie Hermines Selbstwertgefühl absichtlich. Schließlich nimmt Hermine die Hilfe einer Therapeutin in Anspruch. Noch hat sie nicht die leiseste Ahnung, welches Geheimnis Adam seit Beginn ihrer Ehe hütet.