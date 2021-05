Nach einem heftigen Ehestreit kommt ihm allerdings eine perfide Idee: Er will Henriks Spermaprobe als seine eigene ausgeben und untersuchen lassen. Nach kurzer, anfänglicher Weigerung lässt sich der mehrfache Familienvater Henrik, mit der Gegenleistung eines Nacktfotos von Hermine, auf die Rettungsaktion seines Freundes ein. Adam, der seiner Frau versöhnlich von der Abgabe berichtet, hofft damit, das Thema für immer erledigt zu haben.



William liegt derweil nach seinem Selbstmordversuch im Koma. Seine Freunde besuchen ihn in der Klinik und kommen auf eine riskante Idee, ihn zurück ins Leben zu holen. Doch hier wartet auf William beim Blick in den Spiegel eine schreckliche Erkenntnis. Schon bald hat er die Gewissheit, dass seine Frau Celine ihn für seine Tat verachtet. Wird eine Rückkehr in sein bisheriges Leben möglich sein?