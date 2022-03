Brockhorst will die Ermittlungen leiten und die attraktive Firmenchefin Esther Fehrmansen bei der Geldübergabe unterstützen. Doch überraschenderweise weigert Fehrmansen sich, die geforderte Lösegeldsumme zu zahlen. Hat sie womöglich etwas mit dem Verschwinden ihres Geschäftsführers zu tun?



Derweil erweitert Bestatter Wolfgang Habedank sein Portfolio um Seebestattungen. Doch seine erste Kundin, die Witwe Frida van Wieren, kommt seit dem Tod ihres Mannes Henning gerade so über die Runden.



Auch Apothekerin Insa Scherzinger hat einen fetten Auftrag an Land gezogen. Die Firmenapotheke des Instituts von Esther Fehrmansen soll neu bestückt werden. Mitarbeiterin Melanie Harms soll den lukrativen Auftrag erledigen. Doch die ist wenig begeistert von der neuen Aufgabe. Grund für Melanies Unwillen ist ihre geheime Ex-Beziehung mit dem Labor-Assistenten des Instituts, Eric Ohlsen, dem sie auf keinen Fall begegnen will.



Yunus bekommt Stress mit seinem Kumpel Troje, weil er ihm kranke Nordsee-Krabben verkauft haben soll. Kann Insa Yunus dabei helfen, dem Gesundheitszustand der Krabben auf den Grund zu gehen? Für Süher und Henk stellt sich unterdessen die Frage, was den Meeresforscher Dr. Leon Steenhuus so plötzlich in die Gegend von Leer verschlägt. Gibt es eine Verbindung zwischen ihm und dem Forschungsinstitut von Esther Fehrmansen?