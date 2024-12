George (Diaana Babnicova) ist traurig, weil Julian (Elliott Rose), Dick (Kit Rakusen) und Anne (Flora Jacoby Richardson) bald nach London zurückkehren müssen. Um sich auf andere Gedanken zu bringen, geht sie allein mit Hund Timmy (Kip) in den Wald. Dort trifft sie den Magier "Der große Supremo" (Jason Flemyng), der angeblich von bösen Männern verfolgt wird, die ihm das "Auge der Morgenröte" wegnehmen wollen. Die Freunde beschließen, ihn für eine Nacht bei sich zu verstecken.



Plötzlich taucht Dr. Graves (Emma Paetz), eine Psychiaterin des "Greencoat Institute", am Haus auf. Sie erzählt Georges Mutter Fanny (Ann Akinjirin), dass ein verwirrter Patient vermisst werde, und bittet darum, die Kinder befragen zu dürfen, ob ihnen jemand aufgefallen sei. Als die Ärztin beginnt, die fünf Freunde unter Druck zu setzen, gibt Supremo sein Versteck auf und stellt sich. Dr. Graves und ihr Helfer Bradley (Arthur Sylense) bringen ihn zurück in die Anstalt.



Doch die jungen Spürnasen wollen sich damit nicht abfinden. Im Zirkus, in dem Supremo regelmäßig aufgetreten ist, lernen sie Jo (Tilly Walker), die kleine Tochter des Magiers, kennen. Sie weiht sie in das Geheimnis des "Auges der Morgenröte" ein, hinter dem Dr. Graves seit ihrem Besuch in einer Vorstellung von Supremo her ist. Sie möchte den Diamanten und seine Fähigkeiten für ihre eigenen Pläne nutzen.



George, Julian, Dick, Anne und Timmy setzen alles daran, Supremo wieder zu befreien. Dabei kommt es zu einer überraschenden Begegnung mit einem alten Bekannten.