Die ebenso forsche wie eigensinnige Georgina (Diaana Babnicova), die von allen George genannt werden will, lebt mit ihren Eltern Quentin (James Lance) und Fanny (Ann Akinjirin) in der beschaulichen Grafschaft Dorset im Südwesten Englands. Als George auf eigene Faust eine Segeltour zur benachbarten Insel Kirrin Island unternimmt, stößt sie dort auf ein herrenloses Boot. An Bord befindet sich ein alleingelassener Hund (Kip), der laut Halsband den Namen "Timmy" trägt. Die beiden freunden sich direkt an.



Unterdessen ist Besuch aus London angekommen: Georges Cousins Julian (Elliott Rose) und Dick (Kit Rakusen) sowie ihre Cousine Anne (Flora Jacoby Richardson) wollen die Ferien in Dorset verbringen. George reagiert zunächst abweisend, doch schon bald entspannt sich die Stimmung zwischen den Kindern. Gemeinsam mit Timmy nehmen sie eine gruselige Entdeckung in Augenschein, die George am Strand gemacht hat: einen toten Tiefseetaucher. Doch der Fund ist auch anderen nicht verborgen geblieben.



Der zwielichtige Thomas Wentworth (Jack Gleeson) glaubt, dass der Taucher auf Kirrin Island nach dem sagenumwobenen Schatz der Templer gesucht hatte. Die Ritter sollen ihn 800 Jahre zuvor dort versteckt haben. Wentworth setzt alle Hebel in Bewegung, um Kirrin Island zu kaufen, das sich in Besitz von Georges Familie befindet.



Doch die Freunde haben bereits selbst die Suche nach dem Schatz aufgenommen. Julian, Dick, Anne, George und Timmy entdecken in der Ruine der Templerburg eine unterirdische Kirche, in der ein wertvoller Kelch aufbewahrt wird. Dick entziffert die lateinische Inschrift auf dem Gefäß. Sie gibt einen Hinweis auf den legendären Ritter William Marshal. In seinen Händen soll der Schlüssel zum Reichtum liegen. Die Kinder unternehmen eine heimliche Reise zu Marshals Grabstätte in London. Doch dort werden sie schon von Wentworth erwartet.